وزير الإسكان: تمويلنا من القطاع الخاص 100% و18 جهة تقدم خدمات التمويل العقاري

المواطن - شرف الروقي

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إنّ الوزارة تعمل على أن تجعل قطاع التمويل العقاري قطاعاً جاذباً ومربحاً.

وأضاف الحقيل خلال مؤتمر “تمويل الإسكان بالسعودية” الذي عُقد صباح اليوم في مدينة الرياض بتنظيم صندوق التنمية العقارية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وخبراء التمويل والأسواق العقارية، أن لدى الوزارة 18 جهة ما بين بنوك وشركات تمويل تقدم خدمة التمويل للمواطن، منها شركة إعادة التمويل “SRS” التي بدأت العام الماضي وهي قادرة على ضخ سيولة كبيرة لقطاع التمويل العقاري ما بين 30 أو 40 مليار ريال.

وأكد الحقيل أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من وزارة المالية لبرامج الضمانات تساعد لضخ سيولة كبيرة للسوق متى ما احتاجتها الوزارة، وأن الإسكان لديها منظومة تمويل متميزة ومتكاملة تساعد في أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير ومتسارع ويحقق رؤية 2030.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الحكومة كانت تمول تقريباً 65٪ للأفراد و35٪ كان القطاع الخاص يمولها، واليوم 100٪ تمويل من القطاع الخاص، موضحاً أن هذا بفضل الدعم الكبير الذي تجده الوزارة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع الجهات التي تشارك لبناء هذا القطاع.

وتابع الحقيل: اليوم أصبح لدينا تمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء وتمويل البناء الذاتي وشراء الوحدات من السوق والقسط المرن، جميعها معالجات متنوعة وكبيرة متاحة في سوق التمويل العقاري، وفي شهر يناير الماضي وصلنا 9578 تمويلاً مع نمو بنسبة 258٪ مقارنة بيناير 2018، مبيناً أن اكتمال منظومة التمويل العقاري ساعدت القطاعات الأخرى أن تنمو بهذا الشكل.

وذكر الحقيل أن مشاركة البنوك في شهر يناير لقطاع التمويل العقاري وصلت إلى 4،7 مليار ريال، متوقعاً أن تصل حجم الاستثمارات من القطاع الخاص من 60 إلى 80 مليار ريال، وأن من 125 ألف إلى 165 ألف مواطن سيستفيد من التمويل العقاري.