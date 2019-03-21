وزير الإعلام يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إعلاميون

المواطن - الرياض

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون”، لمعالي وزير الإعلام نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير مهنة الإعلام وأدوارها المهنية والمجتمعية لخدمة المنتسبين لقطاع الاعلام والمجتمع وقبلها الوطن ككل، وأيضاً تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.



كما استعرض الغربي، مبادرات جمعية إعلاميون ومشاريعها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن الجمعية تتميز بشراكات مهنية ومؤسسية تساعدها في تحقيق رسالتها خاصة جانب المسوولية المجتمعية.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” لمعالي وزير الإعلام، استقبال أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدعم المعنوي الذي قدمه والحديث العميق عن الرسالة الإعلامية ودور مؤسسات المجتمع والإعلاميين كأحد الأذرع المهنية الناعمة لخدمة الوطن والمهنة والوزارة والمنتسبين لهذا القطاع.

وأكد الزميل الغربي إن الجمعيات الإعلامية إحدى الأوجه الحضارية للوطن والأذرع المهمة لوزارة الإعلام كمؤسسات مجتمع مدني تشكل رافداً حيوياً ومهماً لأعمال الوزارة وتحقق رؤية 2030 التي تعد وزارة الإعلام إحدى الجهات التنفيذية لهذه الرؤية الوطنية العظيمة.