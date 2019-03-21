وزير الثقافة: الرياض آرت سيكون جاهزًا في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن مشروع “الرياض آرت”، أحد المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض يهدف إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح سيشهد تنفيذ أكثر من 1000 عمل فني.

وقال وزير الثقافة، خلال تصريحات إلى قناة “العربية” إن المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في الرياض ستساهم في رفع جودة الحياة.

واعتبر الأمير بدر بن فرحان أن المشروعات تشكل جزءًا رئيسيًا من رؤية المملكة 2030، وأن مشروع “الرياض آرت” سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2019، ليكون جاهزًا في أواخر عام 2023.