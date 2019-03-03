وزير الخارجية البريطاني يصل عدن في زيارة غير مجدولة

المواطن - الرياض

وصل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في زيارة مفاجئة.

والتقى الوزير البريطاني نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخمبشي، ووزيري الخارجية خالد اليماني والداخلية أحمد الميسري بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الداخلية اليمني أن موقف الحكومة الشرعية ثابت وينشد السلام الدائم رغم أن قوات الجيش الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة، ومع ذلك فضلت الدخول في مفاوضات استوكهولم إيمانًا منها بخيار السلام.

وأشار الميسري إلى استمرار الميليشيا الانقلابية في رفضها لجهود السلام، وقال إن ميليشيا الحوثي “كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد”، مؤكدًا أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام تكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 .