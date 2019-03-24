وزير العدل يكرم ١٣ قاضياً متقاعداً: هم أهل للتكريم والحفاوة

المواطن - الرياض

كرّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ١٣ قاضياً من القضاة المتقاعدين، مثمناً جهودهم طيلة فترة عملهم بمرفق القضاء.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني أن المتقاعدين بذلوا جهوداً مباركة طيلة عملهم في المرافق القضائية، وهم أهل للتكريم والحفاوة.

وأضاف “إن القضاة المكرمين تدرجوا في سلك القضاء حتى وصلوا إلى أعلى الدرجات القضائية، وعملوا في عدد من المحاكم، وتحملوا المشاق والصعوبات في مسيرة عملهم الحافلة بالعطاء والإنجاز، للمساهمة في إيصال العدالة وإحقاق الحق، مما يستوجب ذلك عرفاناً لبذلهم، وإشادة بعطائهم، ولهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من أعمال جليلة في خدمة مرفق العدالة”.

وشملت قائمة التكريم أصحاب الفضيلة: الشيخ سعد بن محمد الغامدي، والشيخ سعد بن محمد التميمي، والشيخ صالح بن محمد العثمان، والشيخ عمرو بن عوض السلمي، والشيخ معاود بن عايد العوفي، والشيخ محمد بن حسين السعدي، والشيخ حمود بن حميد الأحيوي، والشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الدعجان، والشيخ صالح بن إبراهيم الحمود، والشيخ سلامة بن محمد الجلعود، والشيخ إبراهيم بن محمد الحميدان، والشيخ حمد بن عثمان العريني، والشيخ سالم بن الحميدي العياد.