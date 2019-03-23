وصفوه بالمشهد المؤثر.. الاحتلال الإسرائيلي يحتفي بعزف نشيده الرسمي في قطر!

المواطن - الرياض

احتفى أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي بنيامين نتنياهو، بدوي النشيد الرسمي للاحتلال في قطر ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجمباز.

وقال جندلمان: “تم عزف نشيدنا الوطني هاتكفا (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر، وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية”.

وأضاف: “حتى المذيع غنى (هاتكفا)”، واصفًا مشهد عزف سلام الاحتلال في قطر بالـ”مؤثر للغاية”.

واختتم أوفير جندلمان التغريدة قائلًا: إن هذا يعد إنجازًا كبيرًا للرياضة الإسرائيلية!

علاقات دافئة!

ولطالما كانت العلاقة بين قطر وإسرائيل علاقة دافئة قائمة على أساس المصالح المشتركة وممتدة عبر التاريخ، وبالرغم من مزاعم الدوحة وأكاذيبها حول حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن العلاقات القوية التي يقيمها تنظيم الحمدين مع الكيان الصهيوني، الجلاد والعدو الذي يبطش بالشعب الأعزل يثير كثيرًا من التساؤلات.

ولم تهتم الدوحة بالغضب العارم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وفتحت ذراعيها بكل وقاحة لاستقبال حفيد وزير دفاع جيش الاحتلال الأسبق موشيه ديان، بل ودوى النشيد الرسمي للاحتلال في قطر ليصم آذان الجميع، ولكنه على الرغم من ذلك لن يغطي على صرخات الرفض لهذه السياسة الملتوية!