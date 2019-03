وظائف أكاديمية بالهيئة الملكية بالجبيل.. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في كلية الجبيل الجامعية، وكلية الجبيل الصناعية، للعمل بالرتبة الأكاديمية التالية (أستاذ مساعد، محاضر، ومدرس)، وذلك وفقاً لطريقة المسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

* كلية الجبيل الجامعية (JUC):

1- أستاذ مساعد في نظم المعلومات الإدارية (MIS) (للرجال – وظيفتان).

2- أستاذ مساعد في الدراسات العامة (General Studies) (للرجال – وظيفتان).

3- أستاذ مساعد/محاضر في اللغة الإنجليزية (Lecturer in English Language) (للنساء – ثلاث وظائف).

4- أستاذ مساعد في علوم وهندسة الحاسب الآلي (Computer Science & Engineering) (للرجال).

5- أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (Mechanical Engineering) (للرجال – وظيفتان).

6- أستاذ مساعد في المحاسبة (Accounting) (للجنسين – أربع وظائف).

7- أستاذ مساعد في الخدمات اللوجستية أو إدارة سلسلة التوريد (Logistics or Supply Chain Management) (للرجال – وظيفتان).

8- أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية (Human Resource Management) (للنساء – وظيفتان).

9- أستاذ مساعد/محاضر التصميم الداخلي (Lecturer in Interior Design) (للنساء – وظيفتان).

* كلية الجبيل الصناعية (JIC):

1- مدرس رياضيات (Mathematics).

2- محاضر رياضيات (Mathematics).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).