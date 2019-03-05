وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة أم القرى

المواطن - الياض

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بغير السعوديين في قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة للعنصرين – الرجالي والنسائي – لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة.

ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 27-06-1440هـ، وحتى يوم الأحد الموافق: 10-07-1440هـ.

ومن ضمن الشروط:

– ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، ويستثنى من هذا الشرط الحاصل على البرامج التخصصية التالية:

– برنامج الإقامة في الصيدلة (PGY1) من مركز معترف به من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، بالإضافة لبرنامج (PGY2)، ولا يشترط الاعتراف من الـ ASHP.

– دبلوم الصيدلة السريرية العامة وشهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة.

– وأن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ مساعد) و (محاضر) مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً وهي: صورة الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وصورة من الخبرات العملية -إن وجدت.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي: (هنا).