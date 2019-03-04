وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد ومحاضر في علوم الحاسب (للنساء).

. أستاذ مساعد في علوم الحاسب والهندسة (للرجال).

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية (عدد وظيفتين/ للرجال).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)