وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

2019/03/14
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1765
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير علاقة.

. مدير مركز خدمات الأوقاف.

. رئيس قسم الزكاة.

. أخصائي زكاة أول.

. أخصائي موازنة.

. رئيس قسم الأصول الثابتة.

. أخصائي معالجة المخالفات الوقفية.

. مدير مشاريع.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم