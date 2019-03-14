وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير علاقة.

. مدير مركز خدمات الأوقاف.

. رئيس قسم الزكاة.

. أخصائي زكاة أول.

. أخصائي موازنة.

. رئيس قسم الأصول الثابتة.

. أخصائي معالجة المخالفات الوقفية.

. مدير مشاريع.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)