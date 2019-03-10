وظائف إدارية شاغرة في جامعة كاوست

وظائف إدارية شاغرة في جامعة كاوست

2019/03/10
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا– عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الإدارة القانونية، أو المالية).

. أخصائي أنظمة التصور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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