وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق- نظم المعلومات (ينبع).

. محلل ثاني- إدارة المشاريع (الرياض).

. موظف السلامة والصحة والبيئة (الرياض).

وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2019م.

وأفادت الشركة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).