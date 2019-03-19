وظائف إدارية شاغرة في شركة النقل البحري

وظائف إدارية شاغرة في شركة النقل البحري

2019/03/19
الساعة 7:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل مالي (الرياض).

. محلل حسابات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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