وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب للتكرير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. أخصائي الاقتصاد والتجارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والاقتصاد)، أو ما يعادلها.

. مستشار العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)