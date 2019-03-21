وظائف إدارية شاغرة في مجموعة المجدوعي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير: درجة البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي مشتريات أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، أو سلسلة التوريد).

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).