وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث المعلومات الصحية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

. أخصائي أول مبرمج سريري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، العلوم الصحية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).