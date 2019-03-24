وظائف إدارية شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. تنفيذي حسابات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. تنفيذي التوظيف (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)