وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بوبا العربية

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بوبا العربية

2019/03/12
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظفة- مبيعات الهاتف (للنساء/ جدة).

. مدير- الحسابات (للرجال/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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