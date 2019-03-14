وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مصمم جرافيك ومنسق وسائل التواصل الاجتماعي (للنساء/ الخبر).

. محاسب (للرجال/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2019م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).