وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة عصام قباني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة والمعارض التابعة لها في كل من جدة، ورابغ.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير (للرجال/ رابغ).

. محاسب (للرجال/ رابغ).

. مسؤول إقليمي لتقنية المعلومات (عدد وظيفتين للنساء/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).