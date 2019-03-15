وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى جمعية جود في حائل

وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى جمعية جود في حائل

2019/03/15
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود” عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

. مدير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإدارية.

. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

. باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

. باحثة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

. سكرتير: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المتقدم عليها بعنوان الرسالة على البريد الإلكتروني: ([email protected])، في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ 13 مارس 2019م، مشيرة إلى أنه سوف يتم تحديد المميزات المالية وطبيعة العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية والفرز النهائي.



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