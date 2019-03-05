وظائف إدارية وتقنية لدى التحالف الإسلامي العسكري.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس من ذوي الخبرة، للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي الوسائط الرقمية، ومحاسب مالي، ورئيس مشروع تقنية المعلومات، ومحلل المشتريات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الوسائط الرقمية (Digital Media Specialist).

2- محاسب مالي (Financial Accountant).

3- رئيس مشروع تقنية المعلومات (IT Project Lead – ECM Platform Specialist).

4- محلل المشتريات (Procurement Analyst).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الثلاثاء 2019/03/05م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn ™) قبل التقديم على الوظيفة): (اضغط هنا).