وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)