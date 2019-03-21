وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019/03/22
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار قانوني.

. مهندس إنتاج ثان.

. مهندس لوجستية موقع.

. مهندس إنتاج.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.

ولفتت شركة صدارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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