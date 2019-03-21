وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة موبايلي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي المنتج: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أبحاث السوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أبحاث السوق، تقنية المعلومات).

. أخصائي إدارة مرافق البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).