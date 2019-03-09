وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن الجوي.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ومسؤول إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ومدير دفتر الأستاذ العام، وأخصائي المحاسبة، ومحلل أول المحاسبة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager).

2- مسؤول إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Officer).

3- مدير دفتر الأستاذ العام (General Ledger Manager).

4- أخصائي المحاسبة (Accounting Specialist).

5- محلل أول المحاسبة (Sr. Accounting Analyst).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم السبت 2019/03/09م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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