وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول للمواطنين فقط .. مزايا ومكافآت

المواطن - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين، بمزايا وحوافز ومكافآت.

وأوضح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أن التقديم على الوظائف متاح الآن، وينتهي التقديم عند الساعة الثالثة عصراً يوم السبت 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م.

شروط التقديم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة. يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية. يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة. يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

مكافآت ومزايا

تأمين طبي.

سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال.

دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط التقديم

يتم التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول من خلال ملء طلب التوظيف التالي من هنا، وبعد أن تقوم بإرسال بياناتكم سيتم فرز البيانات والاتصال بكم وإبلاغكم من مدى توافق البيانات مع الشروط واجتياز الاختبارات المطلوبة والقبول في الوظيفة الخاصة بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول.