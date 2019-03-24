وظائف شاغرة بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، وذلك بنظام العقود المؤقتة، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– مدير مشروع: درجة الدكتوراه أو الماجستير في تخصص إدارة المشاريع.

– مساعد مدير مشروع: درجة الماجستير في تخصص الإدارة التقنية.

وأوضح العمادة أن الشرو المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

. ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

ودعت العمادة الراغبين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة (PDF)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح من تاريخ 18 /7 /1440هـ من الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الجمعة الموافق 22 /7 /1440هـ وعند الساعة الثالثة عصرًا، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)