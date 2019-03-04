وظائف شاغرة على بند الأجور في جامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع توفر وظيفتي شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، على مسمى “ملاحظ خدمات، وعامل”، وترغب الوكالة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كأعلى مؤهل تعليمي، والابتدائية كأدنى مؤهل تعليمي.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد على 40 سنة.

وأوضحت الوكالة أن التقديم سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1440/7/3هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/7/5هـ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، بمبنى وكالة الجامعة للمشاريع بإدارة الشؤون الإدارية.