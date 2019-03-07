وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض وحائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الثانوية الصناعية وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل ثالث- معدات (حائل): شهادة الثانوية الصناعية أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. محلل أول- إدارة الأداء (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (المالية، أو الهندسة).

. مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية).

. مشرف- مبيعات المناولة المواد (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م.

وأفادت الشركة، بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).