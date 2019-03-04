وظائف شاغرة لدى ساماكو للسيارات في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “أمين متجر قطع غيار”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)