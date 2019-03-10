وظائف شاغرة لدى شركة ابن زقر بجازان والطائف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ابن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جازان، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف معرض (جازان).

. مشرف معرض (الطائف).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2019م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)