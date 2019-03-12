وظائف شاغرة لدى شركة زين للاتصالات في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول المنطقة الشمالية (المدينة المنورة).

. محلل أول اتصالات (الرياض).

. محلل أول تحليلات البيانات (الرياض).

. مستشار العملاء (الرياض).

. محلل أول إيرادات التجزئة والحسابات (الرياض).

. مدير أداء الأعمال ودعم اتخاذ القرار (الرياض).

. وكيل مركز اتصال- كبار الشخصيات (جدة).

. محلل أول القنوات- البيانات الرقمية (الرياض).

. محلل أول القنوات (الرياض).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)