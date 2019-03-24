وظائف شاغرة للجنسين في تطوير القابضة بالرياض وبريدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفي مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالرياض، ومركز التربية الخاصة في بريدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي نفسي (للجنسين/ بريدة).

. أخصائي علاج وظيفي (للجنسين/ بريدة).

. أخصائي نطق وتخاطب (للجنسين/ بريدة).

. أخصائي سمعيات (للجنسين/ بريدة).

. أخصائي عقود أول (للرجال/ الرياض).

. مساعد معلم (للرجال/ الرياض).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)