وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور والمستخدمين، بمسمى “سائق- مراسل مكتبي- عامل”، لحملة الشهادة الثانوية فما دون، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فما دون.

– ألا يكون المتقدم محالًا على التقاعد المدني أو العسكري مع إحضار ما يفيد ذلك.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا وكذلك خالي من السوابق.

– أن يجيد المتقدم الكتابة والقراءة مع القدرة على القيام بمهام عمل الوظيفة.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

– أن تكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية المفعول للمتقدمين على وظيفة سائق.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1440/7/3هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/7/7هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)