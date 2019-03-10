وظائف شاغرة للجنسين في غرفة البكيرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز التدريب والتطوير بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الآتي:

. وظائف مدربين في المجالات التالية:

– الإدارة.

– تطوير الذات.

– القانون.

– السلامة.

– الهندسة.

– الإعلام.

– التصميم والفنون التشكيلية.

كما يعلن المركز حاجته لعدد (2) موظف/ موظفة (إداريين)، وذلك وفق الشروط التالية:

. التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي.

. يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء.

. إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

. الإقامة تكون بمحافظة البكيرية.

وأوضح المركز أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، أو ([email protected])، علما بأن التقديم متاح حتى تاريخ 14 مارس 2019م.