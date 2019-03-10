وظائف شاغرة للجنسين في غرفة البكيرية

أعلن مركز التدريب والتطوير بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الآتي:
. وظائف مدربين في المجالات التالية:
– الإدارة.
– تطوير الذات.
– القانون.
– السلامة.
– الهندسة.
– الإعلام.
– التصميم والفنون التشكيلية.
كما يعلن المركز حاجته لعدد (2) موظف/ موظفة (إداريين)، وذلك وفق الشروط التالية:
. التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي.
. يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء.
. إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
. الإقامة تكون بمحافظة البكيرية.
وأوضح المركز أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، أو ([email protected])، علما بأن التقديم متاح حتى تاريخ 14 مارس 2019م.