وظائف شاغرة للجنسين في لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة في محافظة الخرج، بالتعاون مع جمعية مودة (برنامج شمل)، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

. موظفة استقبال: شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة، ولا يشترط الخبرة.

. أخصائي اجتماعي (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية، ويفضل من لديه خبرة.

. أخصائي قانون: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل من لديه خبرة.

. حارس أمن: شهادة الكفاءة المتوسطة، ويشترط أن يكون العمر من 30 سنة وحتى 40 سنة.

وأوضحت اللجنة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة الوظيفة المراد التقدم عليها كعنوان على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019م.