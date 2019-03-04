وظائف شاغرة للسعوديات لدى النهدي الطبية في 7 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديات، على مسمى “مساعدة صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والخبر، وبريدة، والطائف، والهفوف، والجبيل الصناعية).

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)