وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز الطبي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد طبيب الأسنان.

. مساعد معالج الأسنان.

. مساعد أول طبيب الأسنان.

وأوضح المركز الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)