وظائف صحية شاغرة للجنسين في كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، توفر عدد (8) وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– طبيب مقيم (للرجال).

– فني صيدلي (للرجال).

– مساعد صحي (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

– فنية أشعة (للنساء).

– مساعد طبيب أسنان (عدد وظيفتين/ للنساء).

وبينت الكلية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

من حصلوا على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى من حيث النقاط.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

الدرجات العلمية تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية مع العلم بأنه يمكن لخريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب التقدم لشغل الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد المنتظمين.

وأوضحت الكلية أن التقديم متاح من خلال نظام جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1440/7/5هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/7/7هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)