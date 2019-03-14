وظائف فنية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الاتصالات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني التلفزيون الكيبلي.

. فني إلكترونيات- الوسائل السمعية والبصرية (عدد وظيفتين).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).