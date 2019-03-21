وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة حيدر صالح آل حيدر وشريكه للمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كهربائي (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مسجل ساعات دوام: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

. فني صحة وسلامة مهنية (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).