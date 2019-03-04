وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى نوماك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني – عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل وحدة تحكم (رابغ): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الهندسة.

. مدير الاتصالات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو الاتصالات، أو العلاقات العامة، أو التسويق، أو إدارة العلامات التجارية)، أو ما يعادلها.

. مشغل وحدة تحكم (جازان): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)