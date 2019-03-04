وظائف في وزارة الدفاع على بند الأجور والمستخدمين.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين بالقوات الجوية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة.

وقد حدد موعد التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 / 06 / 1440هـ إلى يوم الخميس الموافق 30 / 06 / 1440هـ وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الإلكتروني حسب الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة أدناه للوظائف في البيان التالي:

ومن ضمن الشروط والتفاصيل، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم مكملاً السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1 – 20 عاماً لوظيفة (مراسل مكتبي) و (مراسل).

2 – 17 عاماً لوظيفة (معقب) و ( عامل حرفي ).

3- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

4- أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

5- أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

6- أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية والتقديم على الوظيفة حسب المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة.

7- لا يجوز التقدم على أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان أن لا يكون المتقدم ممن سبق له العمل بوظيفة حكومية ويتقاضى راتباً تقاعدياً.

8- لا يعتبر التسجيل قبولاً نهائياً للمتقدم وسوف يتم إرسال رقم الطلب والقبول على الجوال والبريد الإلكتروني وأن تكون خبرات القطاع الخاص مصدقة من التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: (هنا).