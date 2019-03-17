وظائف قيادية شاغرة في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير تميز الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

. مدير مجموعة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، وإدارة العلامة التجارية).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)