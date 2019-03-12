وظائف قيادية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الشؤون القانونية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

. مدير عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)