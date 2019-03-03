وظائف لحملة البكالوريوس بشركة محطات الحاويات الوطنية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة برابغ توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة العالية، للعمل في الشركة بمركز صعبر بمحافظة رابغ، بمسمى (مدير تقنية المعلومات IT Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير تقنية المعلومات (IT Manager).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية بمجال تقنية المعلومات.

3- خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

4- مهارات التواصل الممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/05/01م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).