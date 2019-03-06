وظائف لحملة الدبلوم بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، بدء التقديم على وظائف (حارس- المناطق المحمية بالعُلا) لمنع أي أضرار أو سلوك ضار للتراث الطبيعي أو الثقافي في محافظة العُلا من قبل الزوار والسّياح، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس المناطق المحمية بالعُلا (Ranger- At AlUla Protected Areas).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- المعرفة والاهتمام بالحياة البرية والطبيعة.

3- يفضّل الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية.

4- الاهتمام بحفظ التراث الطبيعي والثقافي.

5- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات حول الوظائف وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).