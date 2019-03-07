وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الوداد في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن توفر وظائف نسائية شاغرة، على مسمى “حاضنات” للأطفال دون السنتين المتواجدين بدور الإيواء المؤقتة في فروع الجمعية في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان”.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– الإقامة في الدار لمدة خمسة أيام.

– القدرة على الرعاية الشاملة للأطفال.

وبينت الجمعية أن مميزات الوظائف هي:

. سكن مؤهل خاضع للحراسة والمراقبة.

. رواتب مجزية تصل إلى 5600 ريال.

. توفير الإعاشة خلال فترة الإقامة.

. إجازة يومين في الأسبوع تحدد من قبل الجمعية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عبر التواصل مع الجمعية على الرقم: (0126061575)- تحويلة: (1006 – 1007 – 1018) .