وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الوداد في 6 مدن

أعلنت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن توفر وظائف نسائية شاغرة، على مسمى “حاضنات” للأطفال دون السنتين المتواجدين بدور الإيواء المؤقتة في فروع الجمعية في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان”.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– الإقامة في الدار لمدة خمسة أيام.
– القدرة على الرعاية الشاملة للأطفال.
وبينت الجمعية أن مميزات الوظائف هي:
. سكن مؤهل خاضع للحراسة والمراقبة.
. رواتب مجزية تصل إلى 5600 ريال.
. توفير الإعاشة خلال فترة الإقامة.
. إجازة يومين في الأسبوع تحدد من قبل الجمعية.
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عبر التواصل مع الجمعية على الرقم: (0126061575)- تحويلة: (1006 – 1007 – 1018) .