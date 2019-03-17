وظائف هندسية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

وظائف هندسية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2019/03/17
الساعة 10:32 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظيفة لذوي الخبرة في هندسة الاتصالات من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير العمليات السحابية Senior Cloud Operations Director)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مدير العمليات السحابية (Cloud Operations Director).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.
2- يفضّل درجة الماجستير في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.
3- يفضّل وجود شهادات مهنية مثل (CA أو SOCPA أو CMA) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن حيث بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/17م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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